Stjerne til pådriveren

Dagene kommer og går i vintermørket, og har du en adventskalender så kan du fryde deg over at du er halvveis gjennom gavene. Det er nå tolv dager igjen til jul, og enda skal vi i Harstad Tidende fungere som gledesspreder inntil julefreden har lagt seg over vår kjære by. I dag var det den energiske pådriveren Beate Tande som sto for tur.

Fantastisk

Det var en storfornøyd mor og tipser som kunne nominere Tande til en julestjerne fra oss.

- Hadde en datter som kom lykkelig hjem fra nok en fantastisk disco-kveld på Ervik diskotek i går. Driver av Ervik fritidsklubb, Beate Tande har organisert trygge discokvelder for barn og unge i en årrekke. Jeg kan selv huske hvor vi gledet oss til fredagene med dans, konkurranse og lek, da også med Beate som driver. Hun har gitt mange en trygg møteplass, med glede, latter, rom for romanser, dans og gøyale konkurranser med mange varierte premier. Hun har holdt på lenge, tålmodig og raus med sin tid. Hun har trosset nedleggelse av skole i bygda, og likevel holder hun hodet oppe og står på. Dette er et fantastisk tiltak i et ellers så «egoistisk» og travelt samfunn. En ildsjel som gir av sin tid, sin tilstedeværelse, sin trygghet og raushet, skriver Kristin Almå i en epost til oss.

Det er klart at Tande er en inspirasjon og et forbilde som flere av oss gjerne kunne ha fulgt i hverdagen.

Forfjamset

Det er en litt forfjamset Tande Harstad Tidende møter på jobb hos Parabolflua i sentrum.

- Jeg holder jo på med alt mulig rart. Fra å drive Parabolflua i ene enden, til to handballag og fritidsklubben i Ervik i den andre. Det har jo kommet spørsmål om hvordan jeg får tid til alt. Da bruker jeg å si at jeg får tid til alt jeg har lyst til å få tiden til, smiler Tande, og legger til:

- Det er selvfølgelig bestandig godt å bli minnet på at man gjør en god jobb. Det varmer godt.