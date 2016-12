Stjerne til brannheltene

Mørketida er over oss, og det må innrømmes at det er koselig å tenne stearinlysene for å lyse opp en ellers pyntet stue. En nydelig liten flamme skaper både hygge og stemning for de fleste av oss. Enten om det er peisen eller adventslysene så tenner vi villig på. Går noe galt, kan det fort få store konsekvenser. Da er det betryggende å vite at gutta i Harstad Brann og Redningstjeneste villig stiller opp for å redde dagen hvis en liten flamme får vokse seg stor.

Hjelpsomme

Det er ikke bare fyr og flamme som skal til for at Harstad Brann og Redningstjeneste slenger på seg utstyret. Dette er en hjelpsom gjeng som alltid stiller opp skulle situasjonen kreve det.

- Som enhet fortjener de en ekstra honnør for døgnkontinuerlige vakter, velvilje til alle typer oppdrag, ute i all salgs vær, oppofrelse, dugnad og stå-på-vilje til det beste for byen og samfunnet vårt, skriver Siv Bratteng i en epost til oss.

Det mangler ikke på meritter hos Harstad Brannstasjon. De har deltatt på alt fra dyretransport til barnehagebesøk. Spesielt det brannforebyggende arbeidet deres med Brannbamsen Bjørnis, som legger grunnlaget for nye brannsikre generasjoner bør nevnes som et bra tiltak for lokalsamfunnet. Dette er en gjeng som så absolutt fortjener en stjerne til det miljøet de jobber i.

Sorte fingre

Det er en overrasket, men glad gjeng fra Harstad Brann og Redningstjeneste som tar imot julestjerna.

- Dette var jo morsomt. Her på stasjonen finner du ikke mange grønne fingre, heller sorte, flirer brannkonstabel Jonny Skoglund.

Det kom fort frem at det var usikkerhet rundt hvor stjerna skulle få stå, og om de i det hele tatt hadde en potte å stille den i. Noe de omsider fant ut at de hadde.

- Det blir heller dårlig med planteliv her så vi skal gjøre vårt beste for å ta vare på julestjerna, smiler en tydelig takknemlig brannsjef Ove Frantzen og legger til:

- Vi takker selvfølgelig for omtanken også håper vi at vi får en brannfri jul i Harstad i år.