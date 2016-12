Her kan du følge Reina og hennes valp direkte

Den kullsvarte, glade Staffordshire bull terrieren ble mor for første gang klokka 06.45 mandag morgen denne uka. To valper kom til verden hos matmor Hilde Markussen i Harstadbotn. Dessverre døde den ene, men den gjenlevende tispa er i god form. Kan se hele døgnet HT.no har fått lov å rigge opp et kamera på kjøleskapet hos Hilde. I innhegningen som Hilde har snekret selv, kan du følge mor og valp døgnet rundt.

- Bare hyggelig, sier matmor og beskriver rasen som rolig, tøff, myk og veldig kosete, selv om den kan virke noe skummel. - Reina kommer gjerne og legger seg sammen med meg når jeg legger meg på sofaen. Hun liker å ligge inntil knehasene mine. Så må vi huske på at hun er dronningen i huset, ler Hilde og minner om at reina betyr dronning på spansk. Og Hilde reiste faktisk helt til Spania for å hente hunden. Kort og kompakt Staffordshire bull terrier er en middels stor britisk terrierrase med røtter tilbake til 1800-tallet. Den er også kjent under tilnavnet staff, og har blitt mer populær i de senere årene.

I dag er Staffordshire bull terrier først og fremst en god familiehund og vakthund, dernest en stadig mer populær utstillingshund og stødig og energisk brukshund. Den er en av to raser i England som blir regnet som bombesikker sammen med barn. Foreslå navn Hilde Markussen vokste ikke opp med hund. - Nei, du kan heller si at jeg vokste opp med at jeg ønsket meg hund. For seks år siden fikk jeg min første hund, men den døde og Reina har nå overtatt.

Og for de spesielt interesserte – valpefar heter Ove, er tromsøværing og kom til Harstad en helg for å gi Reina de nødvendige biologiske cellene. Han lyktes på første forsøk. - Har du navn på valpen? - Nei, det har jeg ikke bestemt meg for. Så om det er noen HT-lesere som ønsker å komme med forslag til navn på valpetispa, så er jeg jeg åpen for det. Og det må gjerne være et navn som har noe med vinter å gjøre, sier Hilde.

