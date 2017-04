Denne kan være livsfarlig

Norske hudleger rydder igjen timeplanen for massesjekk av føflekker. 23. mai er hudsjekkedagen i 2017 hvor du kan få en hudlege til å se på deg.

- Norge ligger fortsatt i verdenstoppen på antall hudkrefttilfeller. Det må vi gjøre noe med, sier Daggi Slettvold Helling.

Et alvorlig resultat er at menn har nesten dobbelt så høy dødelighet som kvinner av føflekkreft.

Tallet på nordmenn som årlig får føflekkreft har passert 2.000, og Norske hudleger og Kreftforeningen arrangerer en landsomfattende hudsjekkdag for å prøve å gjøre noe med den alvorlige utviklingen.

Norge blant de verste

Timer kan bestilles online på www.kreftforeningen.no/hudsjekk, på www.euromelanoma.org/norway eller ved å ringe Kreftlinjen 800 57 338.

Både når det gjelder forekomst og dødelighet av føflekkreft er Norge blant de land i verden som ligger dårligst an. De siste årene har antall tilfeller økt kraftig.

- Dette er unødvendig fordi vi vet hvordan vi kan forebygge føflekkreft. Nå er det viktigere enn noen gang å skape oppmerksomhet om solbeskyttelse og hvor viktig det er å komme tidlig til lege med hudforandringer, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Den 23. mai arrangerer derfor Kreftforeningen og norske hudleger en nasjonal hudsjekkdag. Da rydder hudleger mange steder i landet timeplanen for å sjekke føflekker uten rekvisisjon fra lege. Fra 2. mai vil det være mulig å reservere tid på telefon eller på internett. Også i Harstad skal det sjekkes.

Mange kommer for sent

Hvert år dør over 300 personer av føflekkreft i Norge. Hudlege Jon Langeland er særlig bekymret for at mange kommer for sent til lege med hudforandringer.

- Få land i verden har høyere dødelighet av føflekkreft enn oss. Det er avgjørende å vite hvilke faresignaler man skal se etter selv, slik at man kommer seg til lege før kreften har spredt seg. Særlig menn over 50 år kommer ofte for sent til legen, og det kan få fatale konsekvenser, forteller Langeland, som er nasjonal koordinator for hudlegene i denne aksjonen. Hans tips er å oppsøke lege dersom du har en føflekk som skrifter form, farge, klør eller blør.

Under Hudsjekkdagen i 2015 ble det oppdaget 68 hudkrefttilfeller. 11 av dem var føflekkreft.

Vær oppmerksom på føflekker som:

• vokser eller endrer form

• endrer farge, spesielt til svart

• klør eller blør

• danner sår som ikke vil gro

Vær oppmerksom dersom du:

• har lys hud og blir lett solbrent

• har vært solbrent gjentatte ganger

• går eller har gått mye i solarium

• har mange føflekker (over 50 flekker)

• tilbringer mye tid i solen

• noen i familien har hatt føflekkreft

Timebooking skjer fra 2. mai og til 12. mai, eller til alle timene er bortbestilt. Timer kan bestilles online på www.kreftforeningen.no/hudsjekk, på www.euromelanoma.org/norway eller ved å ringe Kreftlinjen 800 57 338.

Egenandel er 320 kroner. Får du ikke time til Hudsjekkdagen, bør du kontakte fastlegen.