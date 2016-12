- Dette gjør du ved elgpåkjørsel

Viltforvaltningen i Kvæfjord kommune har laget noen råd om hva du bør gjøre dersom uhellet er ute, og du kjører på en elg eller rein.

1. Sikre stedet

– Det aller første du må gjøre hvis du kolliderer med en elg er å sikre stedet, slik at det ikke oppstår flere farlige situasjoner.

Særlig er dette viktig på vinteren, med glatte veier som gjør at det tar lenger tid for andre bilister å stoppe.

– Sett på nødlysene på bilen og sett ut varseltrekant. I områder der det skjer mange viltpåkjørsler er det ofte uoversiktlig i tillegg.

56 elger påkjørt Dette gjelder påkjørsler i politidistriktet siden årsskiftet.

2. Varsle

– Det neste du må gjøre er å ringe politiet på 02800 og varsle om kollisjonen. De kontakter den personen i kommunen som har ansvar for den vegstrekningen ulykken har skjedd.

Det er viktig at man ikke forlater stedet før det er avklart med Viltnemnda eller politiet at du kan kjøre videre.

– Som bilist har du plikt til å melde ifra om sammenstøt med elg eller rein, uansett om dyret løper til skogs eller ikke.

- Jeg måtte brøle til elgen Barnehageansatt Gry Bergvoll var bare meter unna elgen som kom nærmere og nærmere barna.

3. Markere

Det neste og minst like viktige du må gjøre er å merke stedet der du kolliderte med elgen.

– Bruk en plastpose, en refleksvest eller noe annet som vises godt, og fest det på ei brøytestikke eller noe annet i veikanten.

– Når du kolliderer med en elg blir du ofte forvirra og det oppstår en kaotisk situasjon, men det er viktig å huske på å markere godt hvor det skjedde.

– Hvorfor er det viktig?

– For at de som skal ut å lete etter elgen vet hvor de skal starte, og hvilket spor de skal følge. Som regel er det flere elger i området, og de som leter må ha rett startpunkt, særlig når de har med søkshunder.

Fikk aggressiv elg etter seg En person kom unna det uten skader da en elg ble forbanna på Åsby.

4. Ikke følg etter

Som oftest løper elgen bort fra veien og inn i skogen igjen, og da skal du ikke løpe etter, ifølge Viltnemndas råd.

– Den går som regel noen hundre meter bort fra veien for å roe seg og legge seg ned, hvis du følger etter vil de gå enda lenger unna. De som skal vurdere om den må avlives får en bedre oversikt over situasjonen hvis elgen ikke har blitt forstyrret.

5. Vent på hjelp

Hvis dyret blir liggende på veien eller i veikanten, er det viktig å vente på kyndig hjelp for at dyret ikke skal lide unødig.

– Elgen er et såpass stort dyr at det ikke går an å slå den i hjel. Men hjelpen kommer som regel ganske raskt.

– Er elgen eller reinen død allerede må man prøve å få den det bort fra veien, men er elgen i live må man la den ligge. Igjen så er sikkerheten for deg selv og andre bilister det viktigste. Selv en sterkt skadet elg kan gjøre stor skadde på folk som kommer for nært.

Men viktigst av alt – senk farten og følg ekstra godt med der du veit det kan være elg og rein i og langs veibanen.