Måling: To av tre amerikanere støtter strengere våpenlover

Mens 66 prosent av de spurte er for strengere lover, sier 31 prosent at de er imot, viser målingen fra Quinnipiac University.

Universitetet skriver at støtten til en skjerping av lovverket er den høyeste siden det begynte med disse målingene i 2008.

Undersøkelsen viser også at 50 prosent av våpeneierne vil ha en skjerping av våpenlovene, mens 44 prosent sier de er imot.

Samtidig svarer hele 97 prosent at de støtter bakgrunnssjekk av alle som kjøper våpen.

– Hvis du tror at amerikanere flest er uberørt av masseskytinger, så må du tenke om igjen, sier Tim Malloy, assisterende direktør for gallupundersøkelser ved universitetet.

– Støtten til strengere våpenlover har steget med 19 prosentpoeng på litt over to år, sier Malloy og viser til at det i desember 2015 var 47 prosent som sa at de ønsket strengere våpenlover.

