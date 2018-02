Mueller sikter advokat for løgn i Russland-granskingen

utenriks

Mueller kunngjorde tirsdag siktelsen mot advokat Alex Van Der Zwaan. Advokaten anklages for med overlegg å ha oppgitt uriktige opplysninger om sin kommunikasjon med Richard Gates.

Gates var en av tidligere valgkampsjef Paul Manaforts nære medarbeidere og forretningspartner. Både Gates og Manafort er fra før siktet av Mueller for hvitvasking av penger og skatteunndragelse.

London-baserte Van Der Zwaan, som arbeider for det globale advokatkontoret Skadden Arps, er også siktet for å ha løyet om sine kontakter med en annen ikke navngitt person.

Van Der Zwaan innrømmet kort tid etter at siktelsen ble kjent at han hadde løyet for Muellers etterforskere.

Ukraina-bånd

Muellers kontor oppgir få opplysninger om Van Der Zwaans forbindelser til Trump-valgkampstaben, men viser til at advokaten representerte advokatfirmaet i et oppdrag for den ukrainske regjeringen i 2012 da korrupsjonsrettssaken mot tidligere statsminister Julia Timosjenko pågikk.

På den tiden arbeidet Gates og Manafort for den russiskstøttede ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj, som senere ble avsatt i forbindelse med antikorrupsjonsprotester i 2104.

Tjente millioner

Gates og Manafort tjente ifølge offentlige ukrainske dokumenter flere millioner av dollar for oppdraget de utførte for Janukovitsj. Inntektene ble ikke innrapportert.

Mueller tok fredag ut tiltaler mot 13 russere og tre selskaper for å ha blandet seg inn i presidentvalget i USA.

Mueller etterforsker også om hvorvidt president Donald Trump selv har forsøkt å hindre Russland-granskingen. Det hvite har gjentatte ganger avvist enhver anklage.

(©NTB)