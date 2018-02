Mannen bak terrorangrepet i Sverige forklarer seg for retten

utenriks

Usbekeren ble ført inn i rettssalen i Stockholm via en egen inngang tirsdag morgen. Han hadde langt skjegg og var kledd i grønne klær.

Da rettssaken mot ham begynte for en uke siden, erklærte han seg skyldig. Akilovs forsvarer Johan Eriksson sa da at mannens motiv var å skape frykt og å stanse Sveriges deltakelse i den internasjonale koalisjonen mot IS.

Den terrortiltalte innrømte via sin forsvarer å ha drept fem personer, og å ha såret ti. Han erkjente også å ha begått en terrorhandling, samt forsøk på terrorhandling.

Derimot erkjente han ikke drapsforsøk på de rundt 100 personene som aktor mener er ofre for angrepet på Drottninggatan i Stockholm i april i fjor.

Rettssaken mot Akilov er den mest omfattende terrorrettssaken noensinne i Sverige, og skal vare fram til 9. mai.

Det er satt av tre dager til Akilovs forklaring.

