Tyrkia advarer Damaskus mot å støtte kurdere i Afrin

utenriks

– Disse meldingene er ikke blitt bekreftet av noen myndigheter. De er falske og har ingen rot i virkeligheten, sa Tyrkias visestatsminister Bekir Bozdag til reportere etter et regjeringsmøte i Ankara mandag ettermiddag.

Han viste da til meldinger fra det statlige syriske nyhetsbyrået SANA tidligere på dagen om at regimevennlige styrker var ventet å ta seg inn i Afrin «innen noen timer» for å støtte lokale styrker i sin kamp mot «tyrkisk aggresjon» etter å ha inngått en avtale med kurdisk milits.

Afrin kontrolleres av det kurdiske partiet PYD og dets YPG-milits.

Tyrkisk advarsel

Det ble tidligere spekulert på om en slik framrykking kan føre til at tyrkiske styrker trekker seg ut av Afrin. Men Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu kom mandag med en skarp advarsel til det syriske regimet.

– Hvis regimet går inn for å rense ut PKK eller YPG, så er det ikke noe problem. Hvis regimet også går inn for å beskytte YPG, så kan ingen stanse oss, sa Cavusoglu under et besøk i Jordan.

– Dette gjelder Afrin, Manbij og områdene øst for Eufrat, la han til.

Tyrkia ser på YPG som en «terrorgruppe» og anklager den for å stå i ledtog med den kurdiske PKK-geriljaen på tyrkisk side av grensen.

Tross stor tyrkisk motstand har YPG vært en av USAs viktigste allierte i kampen mot ekstremistgruppa IS. NATO-landet Tyrkia har beskyldt USA for å støtte terrorister, og tyrkiske styrker har rykket inn i Nord-Syria for å bekjempe YPG.

Erdogan snakket med Putin

Omtrent på samme tid som meldingene kom fra SANA om angivelig framrykking av regjeringsvennlige styrker mot Afrin, snakket Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan med sin russiske motpart Vladimir Putin på telefon.

Tyrkias offensiv mot den kurdiskkontrollerte enklaven Afrin var tema for samtalene. De to presidentene snakket også om etablering av observasjonsposter i Iden opprørskontrollerte Idlib-provinsen. Disse postene blir utplassert som del av en avtale inngått mellom Tyrkia, Russland og Iran for å bidra til opprettelse av en «nedtrappingssone» i området.

– Avtale med Damaskus

Regimestyrkenes og deres alliertes angivelige framrykking mot Afrin settes i sammenheng med en avtale om militært samarbeid mellom kurderne i Afrin og Syrias regjering, opplyser en rådgiver for de kurdiske myndighetene i Afrin, Badran Jia Kurd.

Nyhetsbyrået DPA meldte lørdag at samarbeidsavtalen er meglet fram av Russland. Avtalen kan potensielt gi syriske myndigheter tilbake kontrollen over nordvestlige grenseområder i Syria.

Men mandag hadde ingen av partene lagt fram detaljer rundt avtalen, og den tidligere PYD-lederen Salih Muslim, som befinner seg i Tyskland, hevder at avtalen ikke er på plass ennå.

Han sier Assads regjering fortsatt tror den kan gjenvinne full kontroll over Afrin, og at kurderne ikke vil godta det. Samtidig bekrefter Muslim at partene forhandler om en avtale.

(©NTB)