Syriske kurdere varsler felles front med Assad mot Tyrkia

Samarbeidsavtalen skal være meglet fram av Russland, opplyste kilder til nyhetsbyrået DPA lørdag. Avtalen åpner ifølge kildene for at militser som er alliert med president Bashar al-Assad, kan rykke inn i kurdiskkontrollerte Afrin for å bistå YPG-militsen i kampen mot tyrkiske styrker og deres allierte.

Søndag opplyser Badran Jia Kurd, en rådgiver i den kurdiskledede administrasjonen i Nord-Syria, til Reuters at regjeringsstyrker skal utplasseres ved flere grenseposter inn til Afrin. De kan komme til å gå inn i regionen i løpet av de neste to dagene, ifølge rådgiveren.

USA-støttede YPG kontrollerer flere områder i Nord-Syria som grenser til Tyrkia. Sistnevnte ser på YPG-militsen som PKK-geriljaens syriske avlegger og har satt begge gruppene på sin liste over terroristorganisasjoner.

I januar åpnet tyrkerne en ny front i Syria-krigen med en storoffensiv mot kurdiske styrker i Afrin. Enkelte mener det har bidratt til å styrke båndene mellom Assad-regimet og de kurdiske styrkene.

Samtidig har det ført Tyrkia og USA på kollisjonskurs ettersom YPG er USAs nærmeste allierte i kampen mot IS i Syria.

Rådgiver Jia Kurd understreker at kurdernes avtale med Damaskus er utelukkende militær.

– Når det gjelder de politiske og administrative forholdene i regionen, vil det bli oppnådd enighet med Damaskus om dette på et senere tidspunkt, gjennom direkte forhandlinger, sier Jia Kurd til Reuters.

