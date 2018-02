Taliban drepte 15 afghanske politifolk

utenriks

Minst ti ble drept da et stort antall opprørere angrep en militærpost i distriktet Balabulok i Farah tidlig lørdag, opplyser Faridullah Bakhtawar i provinsrådet.

Taliban-krigerne tok med seg alle våpnene fra de afghanske sikkerhetsstyrkene.

Sent fredag kveld ble fem lokale politifolk drept og to andre såret da væpnede opprørere angrep to veisperringer i provinsen Zabul, opplyser provinsrådsmedlem Haji Atta Jan Haqbayan.

Den afghanske opprørsbevegelsen Taliban har tatt på seg ansvaret for begge angrepene.

Krigen i Afghanistan er nå inne i sitt 17. år. Ifølge amerikanske TRAC, som registrerer og dokumenterer krigshandlingene i Afghanistan, gjennomførte Taliban 472 angrep og aksjoner bare i januar, flere enn noen gang tidligere i denne vintermåneden.

Amerikanske fly og droner slapp og avfyrte i fjor 4.361 bomber og raketter mot mål i Afghanistan, 2.300 av dem bare siden august. Dette var mer enn i de to foregående årene til sammen.

