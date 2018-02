FBI fulgte ikke opp tips om Florida-drapsmann

utenriks

– Innringeren ga informasjon om Cruz' våpen, hans ønske om å drepe folk, hans uberegnelige oppførsel, urovekkende meldinger på sosiale medier og muligheten for at han kunne utføre en skoleskyting, heter det i en uttalelse fra FBI.

Informasjonen ble imidlertid ikke tatt videre, og ingen tiltak ble iverksatt, erkjenner FBI.

Onsdag åpnet 19 år gamle Cruz ild med et halvautomatisk angrepsvåpen på sin gamle skole i Parkland i Florida. 17 mennesker ble drept, de aller fleste skoleelever.

Justisminister Jeff Sessions har beordret en gransking av FBIs håndtering, mens Florida-guvernør Rick Scott krever at FBI-direktør Christopher Wray går av.

YouTube-kommentar

Tipset til FBI kom fra en person i Cruz' indre krets 5. januar. Vedkommende var bekymret for at 19-åringen kunne komme til å angripe en skole. FBI erkjenner at informasjonen burde vært delt med etatens Miami-kontor og etterforsket derfra, men det skjedde ikke.

Den oppsiktsvekkende innrømmelsen kom mens FBI fra før er gjenstand for hard kritikk for sin håndtering av et annet tips i fjor. Det gjaldt en kommentar på nettstedet YouTube fra en person ved navn Nicolas Cruz.

– Jeg skal bli profesjonell skoleskytter, sto det.

FBI etterforsket kommentaren, men maktet ikke å fastslå hvem som hadde skrevet den.

– Det er nå klart at faresignalene var der, og tips til FBI ble oversett. Vi ser nå den tragiske konsekvensen av denne svikten, sier justisminister Sessions.

Beklager dypt

Cruz har erkjent at han sto bak massakren og er siktet for 17 drap på Marjory Stoneman Douglas High School. På seks minutter klarte han å drepe 14 elever og tre ansatte, og de yngste ofrene var bare 14 år gamle.

FBI-direktør Wray sier at etaten fortsatt går gjennom feil som ble gjort i håndteringen av januar-tipset, og han lover å komme til bunns i hva som skjedde.

– Vi har snakket med ofrene og familiene, og vi beklager dypt tilleggsbelastningen dette utgjør for dem som er rammet av denne grufulle tragedien, sier FBI-direktøren.

Trump til Florida

USAs president Donald Trump reiser fredag sørover for å møte overlevende og pårørende.

– Jeg kommer til å reise til Florida i dag for å møte noen av de modigste menneskene på jord – mennesker som har fått livene sine fullstendig knust, tvitrer Trump.

Han har fått kritikk for måten han har håndtert krisen på. Torsdag lovet han i en TV-tale til folket bedre tiltak for å håndtere psykisk helse og sikkerhet på skoler. Trump har imidlertid ikke nevnt USAs liberale våpenlover med ett ord siden massakren.

Kritiserer våpenlov

Torsdag kveld samlet minst 1.000 personer seg utenfor den rammede skolen. Mange av dem holdt plakater med krav om mer våpenkontroll. Massedrapsmannen hadde skaffet seg sitt halvautomatiske angrepsvåpen på lovlig vis.

«Barn trenger ikke våpen», het det på en av plakatene, mens mange ropte taktfast «Ingen flere våpen! Ingen flere våpen».

Trass i at ingen land har flere skoleskytinger enn USA, er strengere våpenkontroll et ømtålig tema. USAs grunnlov gir folk rett til å eie og bære våpen for å beskytte seg selv.

Over 33.000 amerikanere blir årlig drept med skytevåpen, noe som tilsier drøyt 90 hver eneste dag. Nesten to av tre ofre tar sitt eget liv, viser statistikk fra Centers for Disease Control and Prevention.

