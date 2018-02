Florida-skytter beskrives som våpengal og utstøtt ved skolen

utenriks

– Han var våpengal. Han var på en måte en utstøtt person, som ikke hadde mange venner, sier en elev ved Marjory Stoneman Douglas High School til Reuters.

Onsdag kveld ble 17 personer drept da hennes tidligere medelev Cruz, bevæpnet med et AR-15-gevær, røykgranater, flere magasiner og en gassmaske, fyrte løs mot elever og lærere.

En lærer ved skolen sier 19-åringen hadde blitt identifisert som en potensiell trussel mot sine medelever før han ble utvist.

–Vi hadde et problem i fjor da han truet andre elever, sier læreren, som legger til at ledelsen hadde sendt et brev til alle lærerne for å advare om Cruz.

Blant annet skulle han bli nektet adgang til skolen dersom han bar ryggsekk.

Cruz var stille og tilbakeholden, men byttet nærmest personlighet når han ble sint, sier en elev til Reuters. Han snakket mye om kniver og skytevåpen, men ingen tok ham på alvor, sier hun. En annen elev sier til en lokal TV-kanal at det var allment kjent at 19-åringen hadde våpen hjemme.

Foreløpig er lite kjent om 19-åringens motiv, utover det faktum at han hadde blitt utvist fra skolen som hadde rundt 3.000 elever. Årsaken til utvisningen er ikke bekreftet, men den 17-årige eleven Victoria Olvera sier bakgrunnen var at han hadde havnet i et slagsmål med sin ekskjærestes nye kjæreste.

Hun sier videre at Cruz hadde vært voldelig mot ekskjæresten sin.

–Jeg tror at alle har hatt i tankene at dersom noen kunne finne på å gjøre noe som dette, var det han, sier hun.

