Kvinne omkom i togulykke i Østerrike

Kollisjonen fant sted på en sporveksel inne på stasjonsområdet i Niklasdorf, 60 kilometer nord for Graz og omtrent 150 kilometer sørvest for Wien.

– Det ene toget var enten for sent eller for tidlig ute, sa en talsmann i Østerrikes nasjonale jernbaneselskap OeBB.

Det ene togsettet var på vei fra Graz til Saarbrücken i Tyskland og kolliderte med et lokaltog. Det ene toget fikk hele siden revet opp i kollisjonen. Ett av togsettene sporet av etter kollisjonen.

Redningsarbeidere evakuerte i alt 60 passasjerer fra vognene som hadde sporet av.

Mens politiet har opplyst av de 22 passasjerene kun så ut til å være lettere skadd, opplyser Østerrikes statsbaner OeBB og Røde Kors at enkelte også ble alvorlig skadd.

