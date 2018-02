Syria skjøt ned israelsk kampfly

utenriks

Den israelske hæren bekrefter nedskytingen og opplyser at de to flygerne er sendt til sykehus. Tilstanden betegnes som stabil, skriver Haaretz.

Den israelske hæren opplyser at kampflyet angrep mål i Syria da det ble truffet av syrisk luftvern. Flyangrepet var ifølge dem et svar på at en drone fra Syria ble sendt inn over grensa til Israel. Dronen var ifølge dem iransk.

– Vi identifiserte en iransk drone som tok av fra syrisk territorium. Dronen ble identifisert av det israelske flyvåpenets systemer og ble skutt ned av et av deres helikoptre. Den iranske dronen falt ned på vårt territorium og er nå i vår besittelse, sier brigadegeneral Ronen Manelis.

– Det ble besluttet å angripe traileren iranerne skjøt opp dronen fra. Dette var et kirurgisk angrep langt inne i Syria og målet ble ødelagt, legger han til.

Israel har de siste årene gjennomført en rekke flyangrep mot mål i Syria, først og fremst rettet mot den libanesiske Hizbollah-militsen som står på president Bashar al-Assads side i krigen.

