Amerikanske senatorer sier ja til budsjettforslag

Det kan bety at nedstengningen av det amerikanske statsapparatet bare vil vare i noen timer.

Ettersom statsbudsjettet ikke var i boks ved midnatt amerikansk tid, stanset finansieringen opp.

USAs folkevalgte jobbet natt til fredag på spreng for å hindre at stengingen skulle vare mer enn noen timer, og ved 2-tiden lyktes de å avslutte debatten og komme i gang med avstemningen.

Målet var i utgangspunktet å komme i mål med lovforslaget før midnatt, men behandlingen i Senatet ble forsinket av den republikanske senatoren Rand Paul, som protesterte mot å hurtigbehandle forslaget. En slik hurtigbehandling krever støtte fra alle de 100 senatorene.

Mer motstand?

Men også i Representantenes hus kan budsjettforslaget møte motstand fra både liberale demokrater og konservative republikanere, skriver nyhetsbyrået AP.

Budsjettet må også signeres av president Donald Trump før det er endelig vedtatt.

Heller ikke i januar ble de folkevalgte enige, og 22. januar underskrev Trump en midlertidig budsjettavtale etter et kompromiss i Kongressen. Helgen før måtte flere offentlige etater stenge.

Betent debatt

I tillegg til at det er strid om gjeldstaket, har demokrater knyttet budsjettbehandlingen til et program som innebærer at 800.000 unge som ble brakt til USA ulovlig som barn, får bli i landet. President Donald Trump ønsker å oppheve programmet.

Onsdag satte Demokratenes mindretallsleder Nancy Pelosi talerekord i Representantenes hus, da hun i åtte timer argumentere mot budsjettavtalen.

