Graver etter overlevende etter jordskjelvet på Taiwan

Minst fire mennesker omkom og rundt 240 ble skadd da kystbyen ble rammet av et kraftig jordskjelv tirsdag kveld lokal tid. Skjelvet hadde en styrke på 6,4 og var svært grunt. Over 85 mennesker er fortsatt savnet, over et halvt døgn etter at skjelvet inntraff, opplyser Taiwans nasjonale brannvesen.

Flere høyhus står på skjeve, og innvendig har etasjer rast sammen. Onsdag forsøkte redningsarbeidere å redde ut to mennesker som antas å være i live i Marshal Hotel, der én person allerede er bekreftet omkommet.

Mange av de savnede befinner seg trolig i ruinene av de sammenraste bygningene, deriblant i et militærsykehus. Beautiful Life Hotel ble også rammet, opplyser regjeringen i Taipei.

Minst ti etterskjelv

Skjelvet rystet øya like før midnatt tirsdag. I løpet av natt til onsdag ble rundt 150 mennesker reddet ut av ødelagte bygninger, men redningsarbeidere har gang på gang måttet avbryte arbeidet på grunn av de kraftige etterskjelvene, melder BBC.

Onsdag var det meldt om minst ti etterskjelv, og innbyggere er blitt bedt om å holde seg unna ødelagte boliger.

Det bor om lag 100.000 mennesker i kystbyen, som også er et populært feriemål. Bilder viser en rekke høyhus som står på skjeve, i tillegg til at veier og bruer har fått omfattende skader, og mange av dem er stengt.

Livredde

Innbyggerne i Hualien er ikke uvant med jordskjelv, men skjelvet som nå har rammet, er ett av de kraftigste de siste årene. Øyenvitner forteller til BBC at livredde folk løp skrikende ut av hjemmene sine.

– Det er første gang i hele mitt liv at jeg ønsket å gjemme meg under en seng, sier en 32 år gammel kvinne.

– Etterpå løp hele familien min og alle naboene ut i gata, føyer hun til

Om lag 40.000 husstander er uten vann, mens over 1.800 har mistet strømmen, ifølge Central News Agency og DPA.

Taiwan har blitt rammet av flere mindre jordskjelv de siste dagene.

