Drapsmistenkt palestiner skutt og drept på Vestbredden

Palestineren Ahmad Jarrar ble drept i en operasjon tidlig tirsdag morgen i en landsby ved Jenin på Vestbredden der han hadde gått i skjul, opplyste sikkerhetstjenesten Shin Bet tirsdag.

Ifølge avisa Haaretz brøt det ut sammenstøt mellom palestinske demonstranter og israelske soldater etter drapet.

Jarrar blir av israelske myndigheter beskrevet som «den aktive part» i drapet på rabbineren Raziel Shevah, som satt i bilen sin utenfor byen Nablus da han ble skutt tidligere i januar. Han døde senere av skadene.

Etter drapet har statsminister Benjamin Netanyahu sagt at han vil godkjenne utposten som Shevah bodde i. Fredsorganisasjonen Peace Now har reagert sterkt på utspillet og kaller det «en kynisk utnytting av drapet».

Det bor om lag 400.000 israelere i bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Bosetningene er i strid med folkeretten, og de anses for å være et av de største hindrene for å få i gang en fredsprosess mellom israelere og palestinere.

