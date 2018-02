USA har begynt tilbaketrekkingen fra Irak

utenriks

– Kampen mot Daesh er over, så det amerikanske nærværet vil bli redusert, sier Saad al-Hadithi, talsmann for Iraks regjering. Daesh er betegnelsen enkelte benytter om den ytterliggående islamistgruppa IS.

Ifølge al-Hadithi er den amerikanske tilbaketrekningen i gang, men foreløpig i en tidlig fase. Dette bekreftes av flere vestlige kilder i landet, som også forteller om troppeforflytninger som synes å være en del av tilbaketrekningen.

USA har ikke kommentert meldingene, men den USA-ledede koalisjonen mot IS, som også Norge er en del av, bekrefter at styrkene i Irak nå blir «nedjustert"'.

– Styrkenivået i Irak nedjusteres og endres fra å være kampoperasjoner mot IS, heter det i en kunngjøring, der det ikke gis ytterligere detaljer om nedtrappingen.

– Har inngått avtale

En irakisk tjenestemann, som ikke ønsker å bli navngitt, sier Irak og USA har inngått en foreløpig avtale om at 60 prosent av de amerikanske styrkene i landet skal trekkes ut.

Det vil i så fall bety at rundt 4.000 soldater vil bli igjen, hovedsakelig for å trene irakiske soldater.

Al-Hadithi understreker at USA ikke vil trekke seg ut fullstendig, og at en del amerikanske soldater vil bli igjen.

– IS taper

Tilbaketrekkingen har vært ventet etter at Iraks regjering erklærte seier over IS i desember. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sa samme måned at den USA-ledede koalisjonen i Irak og Syria var i ferd med å trappe ned og avslutte kampoperasjonene.

– Simpelthen fordi IS er i ferd med å tape fullstendig den militære kampen om territorier, sa Stoltenberg til NTB.

– Men det betyr ikke at kampen mot IS er over. Vi vet at de vil fortsette som terrororganisasjon, la han til.

Lynoffensiv

USA invaderte Irak i 2003 under påskudd av at landets diktator Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen. Dette viste seg å ikke stemme.

Fire år senere var det 170.000 amerikanske soldater i landet. Antallet ble deretter trappet ned, og i 2011 ble det opplyst at USA hadde trukket seg helt ut.

I 2014 erobret IS storbyen Mosul og betydelige landområder i Irak i en lynoffensiv. Analytikere påpekte at gruppa hadde oppstått delvis som følge av ustabiliteten i kjølvannet av USAs invasjon.

Etter dette ble USAs nærvær i landet igjen trappet opp, og USA-ledede luftstyrker deltar i kampen mot IS i Irak og Syria. Norge bidrar med et lite antall soldater i den USA-ledede koalisjonen.

