Anastasiades gjenvalgt som president på Kypros

utenriks

Anastasiades greide ikke å sikre seg over halvparten av stemmene i første valgrunde, og måtte dermed ut i duell mot Stavros Malas, som støttes av kommunistene, i runde to søndag.

Det offisielle valgresultatet viser at den konservative sittende presidenten har fått 55,99 prosent av stemmene, mot 44,01 for utfordrer Malas.

Opptellingen viste tidlig at Anastasiades ville sikre seg klart flertall, og Malas ringte presidenten og erkjente nederlag like etter at den første prognosen kom.

Det betyr at Anastasiades går løs på en ny femårsperiode som leder for den internasjonalt anerkjente greskkypriotiske delen av Kypros.

Et viktig tema i valgkampen har vært forhandlingene om gjenforening med den tyrkisk-kypriotiske delen, som kun anerkjennes av Ankara.

Flere år med FN-støttede forhandlinger har så langt ikke ført til noen løsning på konflikten, som har pågått helt siden et kortvarig greskstøttet kupp i hovedstaden Nikosia utløste en tyrkisk invasjon av den nordlige delen av øya i 1974.

