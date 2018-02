Russisk flyger drept etter nedskyting i Syria

utenriks

Det russiskproduserte Sukhoj Su-25-flyet ble skutt ned nær byen Saraqeb, melder eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– Opprørsgrupper skjøt ned et Su-25. Den russiske flygeren landet i fallskjerm før han ble tatt til fange, sier SOHR-leder Rami Abdulrahman. Gruppa meldte senere at flygeren var blitt drept.

Russiske myndigheter bekrefter at flygeren ble drept, og sier at flyet ble skutt ned med et bærbart luftvernsystem. De hevder også å ha drept mer enn 30 opprørere i et angrep som svar på nedskytningen.

En kilde blant opprørerne i området sier til nyhetsbyrået AP at den russiske flygeren ble skutt da han åpnet ild med en pistol mot opprørere som forsøkte å ta ham til fange.

Voldsom bombing

SOHR, som får sine opplysninger fra et kildenettverk inne i landet, melder at det har vært gjennomført mer enn 35 luftangrep mot Saraqeb siden sent fredag. Mange av innbyggerne flykter fra byen, som syriske regjeringsstyrker og deres allierte forsøker å erobre.

Nyhetsbyrået Ibaa, som er knyttet til en al-Qaida-støttet opprørsgruppe, melder at russiske og syriske kampfly og helikoptre har bombet Saraqeb og landsbyen Tel Mardeekh siden tidlig lørdag. Byene ligger i Idlib, den siste provinsen i landet der opprørerne står sterkt.

Noe tall på drepte og sårede er så langt ikke blitt offentliggjort.

Provinsen kontrolleres i stor grad av Fatah al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten og al-Qaidas forlengede arm i Syria.

– Bombet sykehus

FN-tall viser at mer enn 270.000 mennesker de siste ukene er tvunget på flukt i området. Årsaken er at syriske regjeringsstyrker og deres allierte i desember startet en storstilt offensiv i provinsen. Styrkene nærmer seg nå en viktig motorvei som forbinder Syrias to største byer, Damaskus og Aleppo.

Lørdag ble det meldt at et underjordisk sykehus i et opprørerkontrollert område i Idlibs naboprovins Hama var ødelagt etter å ha blitt rammet av flere luftangrep. Det såkalte hulesykehuset behandlet rundt 7.000 pasienter i måneden.

Lokale aktivister hevder at russiske kampfly som brukte panserbrytende missiler, såkalte bunkerknusere, mot sykehuset.

