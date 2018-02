Omstridt notat om Russland-etterforskningen er offentliggjort

utenriks

Dokumentet ble fredag offentliggjort av etterretningskomiteen i Representantenes hus kort etter at det ble nedgradert av president Donald Trump.

– Det som skjer i landet vårt, er en skam, sa Trump etter nedgraderingen.

Tidligere på dagen kom han med et knallhardt angrep på FBI og sitt eget justisdepartement. De har favorisert Demokratene, motarbeidet Republikanerne og politisert «den hellige etterforsknings-prosessen», hevdet presidenten.

Det sterkt omstridte notatet, som inneholder påstander om maktmisbruk fra FBIs side, er skrevet av staben til republikaneren Devin Nunes. Han leder etterretningskomiteen i Representantenes hus.

FBI advarte

Da Trump nedgraderte dokumentet, handlet han på tvers av ønskene til både det føderale politiet FBI og sitt eget justisdepartement. FBI gikk onsdag ut med en høyst uvanlig kunngjøring der de skriver at det hersker alvorlig tvil om hvor korrekt informasjonen i notatet er. Flere topper i justisdepartementet har prøvd å snakke Det hvite hus fra å offentliggjøre det.

Også Demokratene i Representantenes hus er sterkt imot offentliggjøringen. Kritikere mener Republikanernes beslutning er ledd i en kampanje for å svekke troverdigheten til Russland-etterforskningen.

Etterforskningen av Russlands antatte forsøk på å hjelpe Trump i valgkampen i 2016, ledes i dag av spesialetterforsker og tidligere FBI-sjef Robert Mueller.

Steele-rapporten

Hovedanklagen i Nunes' notat er at FBI og USAs justisdepartement opptrådte kritikkverdig da det ble igangsatt overvåking av den tidligere Trump-medarbeideren Carter Page.

Søknader om slik overvåking rettes til en hemmelig etterretnings-domstol. Bakgrunnen for søknaden om overvåking av Page skal delvis ha vært informasjon hentet fra den omstridte rapporten som den tidligere britiske spionen Christopher Steele laget om Donald Trump.

Etterretnings-domstolen ble angivelig ikke tilstrekkelig informert om Steeles rolle. Rapporten hans ble utarbeidet midt under den amerikanske valgkampen og finansiert av Demokratene.

Devin Nunes hevder at notatet hans beskriver alvorlige tillitsbrudd begått av amerikansk etterretning og politi.

– Konstitusjonelle krise

Hovedgrunnen til at FBI ville overvåke Page, var at han var mistenkt for å ha opptrådt som en russisk agent. Han hadde vært i FBIs søkelys allerede fra 2013.

Trumps beslutning om å nedgradere notatet, har ført presidenten på kollisjonskurs både med FBI-sjef Christopher Wray og visejustisminister Rod Rosenstein – som begge ble utnevnt av Trump i fjor.

Demokratene frykter at presidenten vil bruke notatet som begrunnelse for å sparke Rosenstein eller Robert Mueller. På den måten kan det bli mulig å stanse Muellers Russland-etterforskning, som Trump har kalt en «heksejakt».

– Å sparke Rod Rosenstein, ledelsen i justisdepartementet eller Robert Mueller kan resultere i en konstitusjonell krise av en type som vi ikke har sett siden Saturday Night Massacre, heter det i en uttalelse fra Demokratene i Kongressen fredag.

Uttrykket «Saturday Night Massacre» brukes om president Richard Nixons ordre om sparking av sentrale tjenestemenn under Watergate-skandalen.