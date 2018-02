Tre tyrkiske soldater drept i PKK-angrep

utenriks

To soldater ble drept og to såret i et angrep fra den kurdiske PKK-geriljaen i Nord-Irak, opplyser den tyrkiske hæren. PKK regnes som en terrororganisasjon av både tyrkiske myndigheter og vestlige land.

I et tidligere angrep i nærheten av en militærbase i Cukurca-distriktet i Hakkari-provinsen i Tyrkia ble en soldat drept og fem andre såret.

Tyrkiske medier har også meldt om et angrep i Semdinli-distriktet i samme provins, der to soldater skal ha blitt drept. Dette skal ha vært en separat hendelse der PKK skjøt en rakett fra irakisk side av grensen. Den tyrkiske hæren omtaler imidlertid ikke dette angrepet i sine uttalelser.

