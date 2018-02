Bensinbombe mot Aung San Suu Kyis hus

utenriks

– Det var en bensinbombe, bekrefter regjeringstalsmannen Zaw Htay.

Det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, eller hvilket motiv de hadde.

– Politiet har nå innledet etterforskning, sier Htay.

Ikke hjemme

Ifølge en talsmann for Suu Kyis parti, Nasjonalligaen for demokrati (NLD), landet bensinbomben i et hjørne av eiendommen som ligger ved bredden av Inya-sjøen i Yangon.

Suu Kyi var ikke hjemme, men befant seg i nasjonalforsamlingen i hovedstaden Naypyitaw, opplyser Kye Toe.

Bomben forårsaket ikke materielle skader på villaen der Suu Kyi satt i husarrest i til sammen 15 år, men angrepet var høyst uvanlig.

Fredspris

Aung San Suu Kyi ble tildelt Nobels fredspris i 1991 og overtok som de facto statsminister i Myanmar etter at Nasjonalligaen for demokrati (NLD) vant valget i 2015.

Hun fått hard internasjonal kritikk for ikke å ha stanset eller tatt avstand fra regjeringsstyrkenes overgrep mot den muslimske rohingya-minoriteten de siste månedene.

Etnisk rensing

Over 680.000 rohingyaer er drevet på flukt fra Myanmar til nabolandet Bangladesh siden august.

Mange av flyktningene har fortalt om drap, voldtekter og nedbrenning av landsbyer, og FN mener at det er snakk om etnisk rensing.

Suu Kyi er i praksis landets øverste sivile leder, selv om en grunnlovsforordning utelukker henne fra presidentvervet.

(©NTB)