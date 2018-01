Frode Berg fremstilles for forlenget fengsling

utenriks

Hans norske advokat Brynjulf Risnes opplyser til NTB onsdag at fengslingsmøtet finner sted i Lefortovskij-domstolen i Moskva.

Han legger til at det er fare for at fengslingsmøtet går for lukkede dører.

Tirsdag 23. januar ble Berg nektet løslatelse da fengslingsvilkårene mot ham ble prøvd i retten i Russlands hovedstad.

Bergs russiske advokat Ilja Novikov regner med at hans klient blir sittende fengslet til saken kommer opp for retten, tidligst før sommeren.

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg sitter fengslet i Moskva, mistenkt for spionasje. Han ble pågrepet med 3.000 euro i kontanter på seg av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember.

Berg har nylig fått ringe hjem, skriver Sør-Varanger Avis. Familien sier at de er svært glade for endelig å kunne få snakke med Berg, men de vil ikke si noe mer om hva de snakket om eller hvor lenge de fikk snakke sammen.

(©NTB)