Palestinsk tenåring drept av israelske soldater

Ifølge det palestinske helsedepartementet ble 16-åringen skutt i hodet i landsbyen Mughayer nær Ramallah.

– Det er voldelige opptøyer i dette området og brennende dekk og stein ble kastet mot soldatene, sier en talskvinne for det israelske militæret.

Hun kunne ikke bekrefte at noen var blitt skutt, men sier at militæret er klar over dødsfallet og etterforsker det.

Ordfører Faraj al-Nasan i Mughayer sier at ungdommene kastet steiner på soldatene, som satt i militære kjøretøy, og at de dermed ikke var truet, da de åpnet ild.

Minst 18 palestinere og en israeler har blitt drept siden 6. desember, da USAs president Donald Trump sa at han vil anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

