Kilder: FBIs visedirektør går av før tiden 

I forrige uke meldte amerikanske medier at Trump ønsket å bli kvitt McCabe (49) og at presidenten hadde sagt det til McCabe under et møte i Det hvite hus.

McCabe har i flere måneder vært gjenstand for kritikk fra presidenten, som har antydet at den russiske etterforskningen er politisk motivert av demokratene, skriver Washington Post mandag.

To kilder bekrefter dette inntrykket overfor nyhetsbyrået AP.

McCabe skulle opprinnelig ha sittet i stillingen fram til mars, da han skulle gå av med pensjon. Det er uklart om hans avgang er av personlige årsaker eller om det har sammenheng med presidentens kritikk.

