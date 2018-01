Politiet tror canadisk milliardær ble drept

utenriks

Den 75 år gamle legemiddelmagnaten og hans kone Honey (70) ble funnet døde i huset sitt nord i Toronto. Politiet omtalte dødsfallene som mistenkelige, men sa at det ikke var noen tegn på innbrudd og at ingen var mistenkt i saken.

Etter en seks uker lang etterforskning konkluderer politiet fredag med at paret ble drept.

Obduksjonen viser at paret ble kvalt. Kort tid etter at de ble funnet døde, hevdet anonyme politikilder overfor lokale medier at 75-åringen tilsynelatende tok livet av sin kone, for så å ta sitt eget liv etterpå.

Politiet bekreftet offisielt aldri at de hadde noen slik teori, og saken etterforskes altså nå som dobbeltdrap.

Barry Sherman grunnla legemiddelfirmaet Apotex Inc. i 1974 med to ansatte, og selskapet ble etter hvert Canadas største i legemiddelindustrien. Canadian Business Magazine anslo nylig hans formue til 3,65 milliarder dollar eller noe over 30 milliarder kroner, noe som gjorde ham til den 15. rikeste personen i landet. Ekteparet la i fjor huset sitt ut for salg til 5,4 millioner dollar.

