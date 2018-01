Trump besøker Storbritannia i år

utenriks

President Donald Trump og den britiske statsministeren Theresa May møttes i Davos onsdag. Ifølge Mays kontor ba de to lederne da sine respektive staber om å jobbe sammen for å ferdigstille planer om et Trump-besøk til Storbritannia senere i år. Etter møtet skrøt Trump av det gode forholdet mellom han og May.

Den britiske statsministeren inviterte for ett år siden Trump på statsbesøk, til protester fra både britiske politikere og briter generelt. En dato for besøket ble aldri satt. Nylig avlyste Trump et besøk i London der han etter planen skulle åpne amerikanernes nye ambassade.

Han viste blant annet til at ambassadebygningen ble for dyr og at han ikke likte dens beliggenhet.

(©NTB)