Norsk Afghanistan-forsker tas hånd om av helsepersonell i Kabul

Strand, som er assisterende direktør på Chr. Michelsens institutt i Bergen, befant seg på Intercontinental Hotel i Kabul da minst 18 mennesker ble drept i et angrep på hotellet.

– Han er brakt i sikkerhet og ivaretas av kyndig medisinsk personell. Vi har forsøkt i hele dag å få klarhet i den medisinske tilstanden, men har enda ikke fått det. Ingenting i informasjonen vi sitter på nå, tilsier at han er kritisk skadd, sier CMI-direktør Ottar Mæstad til TV 2.

– Strand fikk tidlig kontakt med ambassaden, som gjorde en stor innsats for å få han ut på natten. Jeg fikk tekstmeldinger av Strand mens angrepet pågikk, forteller Mæstad.

Ifølge Chr. Michelsens institutt arbeides det med å få oversikt over Strands helsesituasjon og å få ham brakt hjem til Norge så fort som mulig.

Kommunikasjonsleder ved instituttet, Ingvild Hestad, vil foreløpig ikke si noe mer om Strands situasjon eller om han er skadd i angrepet.

I en pressemelding sier hun at instituttet er i løpende kontakt både med medisinsk personell og med den norske ambassaden i Kabul for å sikre at han blir ivaretatt på best mulig måte.

Arne Strand er en av Norges fremste Afghanistan-eksperter og reiser jevnlig til det krigsherjede landet. Han var søndag på en rutinemessig reise i forbindelse med sitt arbeid ved Chr. Michelsens institutt (CMI).

Ifølge instituttet blir det alltid tatt strenge forholdsregler foran hver enkelt reise til høyrisikoområder, som Afghanistan er, og Strand har under reisen holdt seg i løpende kontakt både med ambassaden og med CMI.

