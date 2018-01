Minst fem drept i hotellangrep i Kabul

utenriks

Gjerningsmennene angrep luksushotellet Intercontinental i Kabul ved 21-tiden lørdag kveld lokal tid, om lag 17.30 norsk tid. De var bevæpnet med både skytevåpen og granater og tok seg opp i flere av etasjene i hotellet og skjøt mot gjester, opplyser en sikkerhetskilde.

Først over tolv timer etter at angrepet startet kunne landets innenriksdepartement bekrefte at politiaksjonen var over og at de te tre angriperne var drept. Arbeidet med å sikre hotellet var tidkrevende, og man trodde lenge at én av angriperne fortsatt befant seg i bygningen.

UD undersøker

Talsmann Najib Danish i det afghanske innenriksdepartementet forteller til Tolo News at minst fem er døde, inkludert en utlending. Han legger til at 153 personer har blitt reddet i politiaksjonen, deriblant over 40 utlendinger.

Det norske utenriksdepartementet har foreløpig ingen informasjon om at det er nordmenn på hotellet.

– UD er kjent med at det pågår et terrorangrep mot Hotel Intercontinental i Kabul. Vi arbeider nå med å innhente mer informasjon om hendelsen, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i UD til VG.

Bryllupsgjester reddet

Hotellet brukes ofte til brylluper, konferanser og politiske møter. Gjestene i et bryllup som ble arrangert på hotellet lørdag, ble brakt i sikkerhet etter at angrepet starter, opplyser talsmann Nasrat Rahimi i innenriksdepartementet.

Han sier angriperne satte fyr på kjøkkenet i tredje etasje, men at brannen er under kontroll.

– Nesten halve tredje etasje har brent, sier Rahimi.

– Redd oss!

En hotellgjest fortalte via telefon til AFP at han hadde stengt seg inne på rommet, og at han hørte skyting utenfor.

– Jeg vet ikke om angriperne er inne i eller utenfor hotellet, men jeg kan høre skyting i nærheten av andre etasje. Vi gjemmer oss på rommene, og jeg bønnfaller sikkerhetsstyrkene om å redde oss så fort som mulig før vi blir drept, sa hotellgjesten. Det er ikke kjent hvordan det har gått med mannen.

Intercontinental i Kabul har vært utsatt for angrep tidligere. I 2011 ble 21 personer drept, deriblant alle de ni angriperne, i et angrep Taliban hevdet å stå bak.