Tom Petty døde av overdose

Opplysningene bekreftes også i den offisielle obduksjonsrapporten, hvor det står at det ble funnet en miks av flere medisiner i kroppen til Petty, deriblant fentanyl, oksykodon og temazepam.

Tom Petty var 66 år gammel da han fikk hjertestans i sitt hjem i Malibu i California i oktober i fjor.

– Hadde store smerter

I en oppdatering på Tom Pettys Facebook-side opplyser kona og datteren at de har mottatt den endelige obduksjonsrapporten. De skriver at Petty hadde store smerter, blant annet på grunn av en brist i hoften, og at han tok flere forskjellige medisiner.

– Den dagen han døde, fikk han vite at problemene i hoften hadde utviklet seg til et fullverdig brudd, og det er vårt inntrykk at smerten rett og slett var ulidelig og at dette førte til hans overdose, skriver Dana og Adria Petty.

– Vi visste allerede før vi mottok obduksjonsrapporten at han hadde fått resept på flere smertestillende medisiner for forskjellige problemer. Vi føler oss sikre på at overdosen var et tragisk uhell.

Leder for rettsmedisinsk avdeling i Los Angeles County, Jonathan Lucas, skriver i en pressemelding at den eksakte dødsårsaken var «organsvikt i flere organer som følge av hjertestans som skyldtes en blanding av giftige medisiner».

Slo gjennom med låten «Breakdown»

Tom Petty and The Heartbreakers var akkurat ferdig med sin sommerturné. Mandag 25. september holdt de den siste konserten på turneen i Hollywood Bowl i Los Angeles. Turneen markerte at det er 40 år siden bandet ble dannet.

Petty slo igjennom sammen med The Heartbreakers med låten «Breakdown» i 1976 og befestet for alvor sin posisjon i rockens øverste divisjon med den tredje studioutgivelsen «Damn the Torpedoes» fra 1979.

Han innkasserte opp gjennom karrieren blant annet tre Grammy-priser og ble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame i 2002.

Tom Petty var også med i supergruppa Traveling Wilburys, sammen med George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison og Bob Dylan.

