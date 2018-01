Tysk stans av våpeneksport til land som deltar i krigen i Jemen

utenriks

Beslutningen innebærer blant annet stans i salget av militært utstyr til Saudi-Arabia. Landet er en av tysk våpenindustris store kunder og leder koalisjonen som kriger mot de jemenittiske houthi-opprørerne.

Redd Barna mener avgjørelsen har stor betydning.

– Det er fantastisk at Tyskland har besluttet å stanse alt salg av militært materiell til koalisjonen. Tyskland er en mye større eksportør enn Norge, og dette bør være et eksempel til etterfølgelse for norske politikere, sier leder for politikk og samfunn i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes, til NTB.

Avtale med SPD

Bakgrunnen for den tyske avgjørelsen er en avtale som ble inngått mellom den konservative blokken til statsminister Angela Merkel og sosialdemokratiske SPD under regjeringssonderingene i forrige uke. De tre partiene ble da enige om at våpeneksporten skulle stanse umiddelbart.

Regjeringens talsmann Steffen Seibert skriver i en Twitter-melding fredag at Tyskland nå unngår alle vedtak om våpeneksport «som ikke er i tråd med resultatet i regjeringssonderingene».

SPD har ennå ikke formelt besluttet om partiet vil forhandle om en felles regjeringsplattform med de to kristendemokratiske partiene CDU og CSU. En avgjørelse skal tas på SPDs landsmøte søndag, og de nye restriksjonene på tysk våpeneksport vil muligens kunne påvirke utfallet.

Stortinget sa nei

Norge besluttet nylig å stanse all eksport av våpen og ammunisjon til De forente arabiske emirater som følge av landets krigføring i Jemen.

Onsdag denne uken ble det imidlertid klart at Stortingets utenriks- og forsvarskomité sier nei til å stanse eksport av alt forsvarsmateriell til alle land som deltar i krigen. Kun SV og KrF støttet forslaget.

Stortingets nei førte til stor skuffelse i blant annet Redd Barna.

– Vi er rett og slett ekstremt skuffet over at flertallet i utenrikskomiteen har valgt å stå i veien for en ansvarlig norsk våpeneksport. De kunne ha stanset eksporten til land som bomber skoler og dreper barn, men de valgte å fortsette salget til krigsforbrytere, sa Fylkesnes torsdag.

Sivile lider

Saudi-Arabia har siden mars 2015 stått i spissen for en koalisjon som har gjennomført tusenvis av luftangrep mot houthi-opprørerne, som står på god fot med Saudi-Arabias erkefiende Iran.

Etter nesten tre år med krig har houthiene fortsatt kontroll over store områder, blant annet hovedstaden Sana, og det er ingen tegn til at krigen er over med det første.

Jemens sivilbefolkning er svært hardt rammet av krigen, som både har ført til en massiv sultkatastrofe og koleraepidemi. Ifølge FN-tall er over 9.000 personer drept og over 50.000 såret. De fleste av ofrene er sivile.

