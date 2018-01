Rekordmange asylsøkere legger ut på den farlige båtreisen fra Nord-Afrika til Spania

utenriks

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) opplyser at 22.100 mennesker enten ankom Spanias kyst i båter eller ble reddet på havet utenfor Spania i fjor.

Antallet økte markant i fjorårets tre siste måneder, noe som har skapt bekymring for om utviklingen vil fortsette i samme spor.

For få dager siden døde sju nordafrikanere idet de var på vei fra Marokko til Spania.

Samtidig legger fortsatt mange ut i skrøpelige gummibåter lenger øst, selv om antallet er mindre enn før. Ifølge IOMs talsmann Flavio De Giacomo har 1.671 migranter blitt reddet i sjøen mellom Libya og Italia fra tirsdag til onsdag.

Baby omkom

Antallet er det høyeste siden Italia innledet et samarbeid med den libyske kystvakten for å hindre migranter og flyktninger i å nå Europa i 2017.

Natt til torsdag døde en tre måneder gammel baby om bord på et redningsskip fra den spanske organisasjonen Proactiva Open Arms. Skipet havnet i høy sjø og greide ikke å ta seg til land tidsnok. Det var heller ingen andre skip i nærheten som kunne ta barnet med til en italiensk havn.

– Haid Aman var tre måneder gammel. Han døde i natt, skriver organisasjonen på Twitter og gir samtidig uttrykk for «sorg, sinne og maktesløshet».

Over 800 plukket opp

Redningsskipet hadde torsdag over 300 migranter om bord, samt to omkomne. En annen organisasjon, SOS Mediterranee, brakte 505 migranter til havnebyen Catania på Sicilia.

Det at flere asylsøkere forsøker seg på den vestlige passasjen fra Marokko til Spania, settes i sammenheng med at Libya og Tyrkia er blitt enig med EU om tiltak for å stanse flyktningstrømmen.

Den skjerpede kontrollen reduserte i fjor antall migranter som ankom Italia med en tredel. Ankomstene til Hellas ble redusert med hele 70 prosent, ifølge EUs grensebyrå Frontex.

(©NTB)