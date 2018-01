utenriks

Rapporten er gitt ut av Jane's Terrorism and Insugency Centre i London. Den viser at selv om det har vært mye uro og vold i begge landene, har antallet dødsfall knyttet til ikke-statlige aktører, som ekstremistgruppen IS, gått ned.

I Irak ble 3.378 personer drept i angrep fra militante, et fall på 60 prosent fra 2016.

En lignende trend fant sted i Syria, hvor fallet var på nærmere 44 prosent. Totalt ble 3.641 drept i terror og opprørshendelser i landet, mot 6.477 året før.

