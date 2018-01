Romania får trolig sin første kvinnelige statsminister

utenriks

Det er president Klaus Iohannis som onsdag nominerte sosialdemokraten Dancila til å bli landets nye statsminister etter at partifellen Mihai Tudose gikk av tidligere i uka.

Før hun får jobben, må hun godkjennes av nasjonalforsamlingen, men det regnes som en formalitet ettersom sosialdemokratene har flertall. Dancila sitter nå i EU-parlamentet.

Ifølge Iohannis vil han gi sosialdemokratene en ny sjanse etter det han kaller «to mislykkede regjeringer». Han understreker at rumenerne forventer mye av sin neste regjering.

– Sosialdemokratene har lovet lønninger, pensjoner, skoler, sykehus, infrastruktur, men de har oppnådd for lite, sa han onsdag.

Intern maktkamp

Siden valget i desember 2016 har Romania blitt styrt av sosialdemokratene, men partiet er preget av intern maktkamp, og det har også måttet hanskes med masseprotester og kraftig kritikk for ikke å ha fulgt opp sitt valgløfte om å slå ned på korrupsjon. I stedet har regjeringen forsøkt å få vedtatt lover som blant annet innebærer lavere straff for visse former for korrupsjon.

Tudose var statsminister i kun sju måneder før han mistet støtten fra den mektige partilederen Liviu Dragnea. Dragnea kan selv ikke bli statsminister fordi han er dømt for valgfusk, men han har åpent erklært at han akter å beholde kontrollen over regjeringen.

– Svært kompetent

Tudoses forgjenger, Sorin Grindeanu, gikk av i juni 2017 etter et halvt år som regjeringssjef.

Dancila ble onsdag presentert av Dragnea, som regnes som Romanias mektigste politiker. Ifølge Dragnea er 54-åringen en svært kompetent, hyggelig og verdig kandidat. Selv sa Dancila ingenting under presentasjonen.

Romanias opposisjonsparti Det liberale partiet har bedt om nyvalg, men har så langt ikke fått gehør for dette.

