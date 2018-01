Vulkanfare flere steder i Stillehavsregionen

utenriks

Landene ligger langs den såkalte ildringen i Stillehavet, et område som er kjent for jordskjelvaktivitet og vulkanutbrudd.

Mandag spydde vulkanen Agung på Bali ut en 2,5 kilometer høy askesky. Utbruddet var kort, og ingen personer ble skadd, opplyser myndighetene. I november ble 100.000 evakuert fra området og farenivået ble hevet til høyeste nivå.

På Filippinene er 12.000 innbyggere blitt beordret om å forlate en sju kilometer stor evakueringssone i fare for utbrudd ved vulkanen Mayon. Mandag glødet krateret i rødt, og vulkaneksperter antar at det kan komme et utbrudd i løpet av de neste dagene.

– Det er farlig for familier å bli innenfor området og innhalere aske, sier sjef for det lokale sivilforsvaret Claudio Yucot.

Også på Papua Ny-Guinea er det fare for nytt vulkanutbrudd. Mandag ble om lag 3.000 innbyggere på øya Biem evakuert som følge av en økning i vulkansk aktivitet søndag. Tidligere denne måneden opplevde øya flere skjelv og røyk som følge av et vulkanutbrudd på naboøya Kadovar.

De 700 innbyggerne på Kadovar ble evakuert og sendt til øya Rurup, men kort tid senere bestemte myndighetene seg for å frakte alle som oppholdt seg på Rurup til hovedøya, Ny-Guinea.

– Biem er en tikkende bombe. Vi vet ikke hvor mye tid vi har og vi gjør alt vi kan for å få folk bort fra øyene, sa guvernør Allan Bird til den australske kanalen ABC mandag.

(©NTB)