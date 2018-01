25 ble drept i opptøyene i Iran

utenriks

– 25 mennesker, vanlige borgere og medlemmer av våre egne styrker, ble drept under de nylige opptøyene, sier domstolsapparatets talsmann Gholamhossein Mohseni Ejeie til nyhetsbyrået Mizan Online.

– Ingen ble drept av skudd fra sikkerhetsstyrkene fordi de hadde ordre om ikke å bruke våpen, legger han til.

Ejeie oppgir ingen detaljer om hvordan de sivile eller medlemmene av sikkerhetsstyrkene ble drept.

Seks demonstranter ble drept idet de forsøkte å storme en politistasjon i provinsen Isfahan.

De oppjusterte tallene som ble lagt fram søndag viser fire flere drepte enn det myndighetene tidligere har opplyst.

– På det meste var det fram til i går 465 personer i varetekt rundt omkring i landet, men et visst antall har trolig blitt løslatt siden da, sa Ejeie søndag, og la til at dette tallet omfatter 55 som sitter i varetekt i hovedstaden Teheran.

Parlamentariker Mahmoud Sadeghi uttalte tirsdag at 3.700 personer ble pågrepet under protestene som fant sted mellom 28. desember og 1. januar, men han nevnte ikke hvor mange som senere var blitt løslatt.

Demonstrasjoner brøt ut i flere iranske byer mot arbeidsløshet og korrupsjon, men utviklet seg til protester mot regjeringen og krav om et nytt styre. Som et svar på de regimekritiske protestene samlet titusener seg til motdemonstrasjoner for å vise støtte til det sjiamuslimske prestestyret.

(©NTB)