BBC: Meldinger om klorgassangrep mot Øst-Ghouta

utenriks

Øst-Ghouta bombes daglig av syriske regjeringsstyrker og deres russiske allierte.

Lørdag melder folk i området om gasslukt etter et rakettangrep, ifølge den britiske statskanalen. Helsearbeidere opplyser at seks personer behandles for pustevansker.

Forstadsområdet har vært beleiret siden 2013. De om lag 400.000 innbyggerne lider under alvorlig mangel på mat og medisiner.

Det har vært flere meldinger om klorgassangrep i landet siden krigen i Syria brøt ut, men myndighetene har hele tiden nektet for at de bruker kjemiske våpen.

(©NTB)