Facebook løfter fram venner i nyhetsstrømmen

Ifølge produktsjefen for det sosiale mediets nyhetsstrøm, John Hegeman, skal endringen vektlegge sosiale interaksjon og relasjoner. Oppdateringen, som rulles ut i løpet av de nærmeste ukene, skal sørge for at meningsløst innhold ikke tar over nyhetsstrømmen.

– Folk vil faktisk bruke mindre tid på Facebook, men vi er positive til det, fordi det betyr at tiden de tilbringer der, vil være mer verdifull, sier Hegeman.

Som eksempel skal en familievideo lastet opp på Facebook av en ektefelle anses for å fortjene mer oppmerksomhet enn en video fra en kjendis eller en favorittrestaurant.

– Vi mener menneskelige interaksjon er viktigere enn å passivt konsumere innhold. Dette vil være en av de viktigste oppdateringene vi har gjort, fortsetter produktsjefen.

Selskapets grunnlegger Mark Zuckerberg bekrefter nyheten på sin Facebook-side.

– Når vi gjør disse oppdateringene, vil du se mindre felles innhold som for eksempel fra bedrifter, merkevarer og medier, skriver han.

