Høyeste oljepris siden 2014

Oljeprisen for råolje av nordsjøkvalitet havnet i løpet av torsdagen på 70,05 dollar per fat, noe som er det høyeste siden desember 2014 da oljeprisene begynte nedgangen.

Et fat amerikansk lettolje satte også ny rekord med 64,56 dollar fatet – også det det høyeste prisnivået siden desember 2014.

Prisen på nordsjøolje steg jevnt og trutt torsdag, og nådde ved 16-tiden norsk tid 69,88 dollar. Deretter falt prisen noe før den fikk en ny topp på 69,91 ved 17-tiden. Rett før klokken 17.30 steg prisen over symbolske 70 dollar fatet.

Årsaken til den stigende oljeprisen er at oljelagrene begynner å minke og at man går inn i en periode med kalde vintermåneder, noe som vil øke behovet for olje.

