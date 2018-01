Moon villig til å møte Kim

utenriks

Moon sier onsdag at han er villig til å møte Kim for å løse den fastlåste konflikten om Nord-Koreas atomvåpen. Han legger til at før et møte kan organiseres, vil han ha en garanti for at møtet blir vellykket.

I en TV-sendt pressekonferanse onsdag, sier Moon at han vil arrangere flere møter med det lukkede regimet for å diskutere situasjonen rundt landets atomprogram.

– Jeg forholder meg åpen til alle møter med Nord-Korea om det vil hjelpe forholdet mellom nord og sør eller for å få til en avtale rundt det nordkoreanske atomprogrammet, sa Moon.

Til OL

Sør-Korea ble tirsdag enige med Nord-Korea om å gjenopprette en direkte telefonlinje. Utsendinger fra de to landene møttes tirsdag til den første samtalen på to år.

De to landene ble enige om at Nord-Korea skal delta under vinter-OL i sørkoreanske Pyeonchang neste måned. Moon beskrev den nordkoreanske deltakelsen som «svært ønskelig».

Under tirsdagens møte ble de to landene også enige om å holde samtaler for å dempe spenningen på Koreahalvøya.

USA advarer

Talskvinne Heather Nauert i det amerikanske utenriksdepartementet, sa tirsdag at USA ønsker møtet om nordkoreansk OL-deltakelse velkommen, men advarte samtidig mot å slippe Kim Jong-un inn i varmen.

Ifølge Nauert er USA og Sør-Korea enige om å opprettholde presset mot Kim og hans regime for å få nordkoreanerne til å skrinlegge atomvåpenprogrammet og sikre en atomvåpenfri Koreahalvøy.

Det siste året har spenningene mellom Nord-Korea og USA økt betydelig. Nord-Korea har truet med bruk av atomvåpen hvis det bryter ut krig, og USAs president Donald Trump har truet med fullstendig ødeleggelse av Nord-Korea.

Tirsdagens møte blir derfor av mange sett på som et steg i riktig retning.

(©NTB)