Familie funnet døde i bolig i Sverige

utenriks

Politiet rykket i 17-tiden tirsdag ut til boligen etter at eieren ikke hadde møtt opp på jobb. Det var kolleger som varslet om dette. Inne i huset fant de fire døde, to voksne og to barn.

– Det er en hel familie som er døde, sier politiets pressetalskvinne Ewa-Gun Westford. Politiet vil ikke kommentere hva som har skjedd, men opplyser at det ikke letes etter mistenkte gjerningsmenn i nærområdet, skriver Aftonbladet.

– Vi håndterer dette som en grov voldshandling og jobber ut fra en teori om at dette er en familietragedie, sier Westford til Expressen.

Politiet sier at de tekniske undersøkelsene på stedet er omfattende, og at det vil ta en god stund før de er ferdige på stedet.

– Vi har mye arbeid foran oss, sier Westford.

– Vi kan ikke si mer om omstendighetene før vi er helt ferdige på stedet.

(©NTB)