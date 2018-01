Søreide i telefonsamtale med Mogherini

Samtalen med Mogherini fant sted i sammenheng med at Søreide er på besøk i Ramallah på den okkuperte Vestbredden.

De to diskuterte situasjonen på bakken mellom Israel og Palestina, samt de neste nødvendige stegene for å komme fram til en fredelig tostatsløsning, ifølge en pressemelding fra EUs utenrikstjeneste EEAS.

Søreide sa mandag etter møtet med Palestinas president Mahamoud Abbas og andre palestinske ledere at hun mener å se en vilje til forhandlinger og fred mellom de to landene. Hun mente at møtet med Israels statsminister Benjamin Netanyahu søndag også ga grunn til optimisme.

Utenriksministeren framholder at formålet med det norske engasjementet, så vel politisk som gjennom bistandsoverføringer, er å bidra til at tostatsløsningen blir realisert.

