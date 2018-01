Nord- og Sør-Korea har begynt historisk møte

Verden følger spent med mens de to landene går i sitt første møte på to år i den demilitariserte sonen som skiller de to landene. Hvert av landene har fem delegater til stede.

Ifølge Sør-Koreas gjenforeningsdepartement som CNN siterer, åpnet representantene møtet med å ønske hverandre et godt nyttår. Den sørkoreanske gjenforeningsministeren Cho Myoung-gyon skal ha tatt sin nordkoreanske motpart Ri Son-gwon i hånden og sagt: «Det var lenge siden». Cho spurte så om det kalde været i nord hadde bidratt til en ukomfortabel reise.

– Elver og fjell er dypfryste. Men det vil ikke være en overdrivelse å si at det interkoreanske forholdet er enda kaldere, skal Ri ha svart, og lagt til:

– Men folkets ønske om forbedring i både forhold og dialog, er like sterkt som en understrøm dekket av et tykt lag med is. Men dets utrettelig styrke har ført til dette verdifulle møtet.

OL

Samtalene skal i hovedsak dreie seg om en mulig nordkoreansk deltakelse under OL i Pyeongchang i februar. Like før møtet sa Cho, som leder den sørkoreanske delegasjonen, at han håpte OL vil være et «arrangement for fred og et springbrett for bedre interkoreanske forbindelser».

Det var Nord-Koreas leder Kim Jong-un som i sin nyttårstale først uttrykte ønsker om å sende utøvere til OL. Deretter svarte sørkoreanske myndigheter med å invitere til høynivåsamtaler.

Andre saker

Til tross for at samtalene i hovedsak skal dreie seg om OL, påpekte Cho dagen før møtet at de ønsker å ta opp flere temaer.

– Vi vil forberede oss på samtaler om familiegjenforening og muligheter for å redusere militære spenninger, sa han, ifølge Yonhap.

Ri, som leder Nord-Koreas delegasjon, sa like før møtet:

– La oss gi folket en verdifull nyttårsgave.

Forrige gang de to landene møttes på høyt nivå var i desember 2015, og tirsdagens møte blir dermed sett på som et tegn på gryende diplomatisk tøvær.

(©NTB)