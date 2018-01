Nord-Korea sender utøvere til OL i Sør-Korea 

Nord- og Sør-Korea holdt samtaler natt til tirsdag i det første møtet mellom de to landene på to år. Samtalene skulle i hovedsak dreie seg om en mulig nordkoreansk deltakelse under OL.

BBC melder at de to landene er blitt enige om at Nord-Korea sender utøvere.

Det var Nord-Koreas leder Kim Jong-un som i sin nyttårstale først uttrykte ønsker om å sende delegater til OL. Deretter svarte sørkoreanske myndigheter med å invitere til høynivåsamtaler.

Mandag sa Den internasjonale olympiske komité (IOC) at de ville forlenge fristen for nordkoreansk deltakelse til etter møtet.

En av Sør-Koreas delegater som deltok i samtalene, Chun Hae-sung, sier til pressen at de under møtet ba om at de to landene arrangerer familiegjenforening samtidig som OL går av stabelen. Det skriver nyhetsbyrået AFP.

Flere millioner mennesker ble separert fra hverandre i løpet av krigen på Korea-halvøya mellom 1950 og 1953. De fleste har aldri fått se igjen familiemedlemmene på den andre siden av grensen som skiller de to koreanske statene.

(©NTB)