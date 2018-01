Sør-Korea vil diskutere familiegjenforening med nord

For første gang på over to år setter utsendinger fra Nord- og Sør-Korea seg til forhandlingsbordet.

Samtalene skal i hovedsak dreie seg om en mulig nordkoreansk deltakelse under OL i Pyeongchang i februar. Men Sør-Koreas gjenforeningsminister Cho Myoung-gyon sier de ønsker å diskutere flere saker.

– Vi vil forberede oss på samtaler om familiegjenforening og muligheter for å redusere militære spenninger, sier Cho, ifølge Yonhap.

Flere millioner mennesker ble separert fra hverandre i løpet av krigen på Korea-halvøya mellom 1950 og 1953. De fleste har aldri fått se igjen familiemedlemmene på den andre siden av grensen som skiller de to koreanske statene.

Forrige gang de to landene møttes på høyt nivå var i desember 2015, og tirsdagens møte i grensebyen Panmunjom blir dermed sett på som et tegn på gryende diplomatisk tøvær.

