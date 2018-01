18 drept i Mexico i helgen

I delstaten Guerrero ble åtte personer drept da væpnede menn gikk til angrep på det lokale politiet i byen La Concepcion lørdag kveld. To av de døde var politimenn.

Søndag ankom en regional politistyrke for å avvæpne angriperne. Det endte i skuddveksling hvor ytterligere tre personer ble drept.

Guerrero er en av Mexicos fattigste delstater og er hardt rammet av organisert kriminalitet.

I en annen delstat, Baja California, rykket en marinestyrke ut lørdag kveld etter meldinger om skyting i byen San Jose del Cabo. Der møtte de på sju væpnede menn som prøvde å rømme fra stedet i to biler. Disse ble skutt og drept.

Like før helgen ble 31 mennesker drept i løpet av to dager i den nordlige delstaten Chihuahua. En talsmann for den lokale påtalemyndigheten knyttet drapene til krigen mellom de to narkotikakartellene Juarez og Sinaloa.

