Varmt havvann skader koraller stadig oftere

Forskerne bak den nye studien har sett nærmere på omfanget av såkalt korallbleking – som innebærer at koraller mister farge og blir sterkt skadd.

For 30–40 år siden gikk det vanligvis minst 25 år mellom hvert alvorlige tilfelle av korallbleking. Men i dag går det bare seks år, noe som gjøre at revene ofte ikke har tid til å komme seg igjen før de rammes på nytt.

– Før 1980-tallet var det ingen som hadde hørt om massebleking av koraller, sier direktør Terry Huges i det australske forskningsrådet, som har ledet arbeidet med studien.

Nå er bleking og koralldød i stort omfang blitt en ny normaltilstand, fastslår han.

Hovedårsaken til utviklingen er at havet blir varmere, og korallbleking er en av de tydeligste konsekvensene så langt av den globale oppvarmingen. I tillegg kan koraller skades av forurensing langs kysten.

Tropiske korallrev på grunt vann dekker til sammen et område på størrelse med halve Frankrike. Det anslås at 25 prosent av alle artene i havet lever i disse områdene. Forskere har tidligere anslått at 90 prosent av korallrevene kan være ødelagt innen 2050.

