Merkels allierte hyller Ungarns flyktningpolitikk

Ungarns statsminister Viktor Orbán deltok fredag på en partikonferanse i regi av det kristendemokratiske CSU, som er alliert med Merkels CDU. Ungarn har fått kraftig kritikk fra EU for å nekte å ta imot flyktninger, men Horst Seehofer, CSU-leder og Bayerns delstatsminister, skryter av Orbán.

– Han opererer uten tvil innenfor rettsstatens rammer, sier Seehofer.

CSUs holdning er stikk i strid med Merkels CDU, som gjentatte ganger har tatt til orde for en rettferdig fordeling av flyktninger blant EUs medlemsland.

SPD kritisk

Orbáns Bayern-besøk skaper sterke reaksjoner i sosialdemokratiske SPD, som er blitt overtalt til å innlede forhandlinger om en ny koalisjonsregjering med de to kristendemokratiske partiene. Forhandlingene skal etter planen starte søndag.

CSU er kjent for å være mer konservativ enn Merkels fløy og har forsøkt å presse henne til å føre en mer restriktiv asyl- og innvandringspolitikk.

Retur til Irak

Under konferansen i Bayern bekreftet partiet at flyktninger vil bli et sentralt tema under søndagens koalisjonssamtaler med CDU og SPD.

CSU krever at flere flyktninger sendes tilbake til opprinnelseslandet og peker spesielt på at irakere bør returneres ettersom store deler av landet er gjenerobret fra IS.

Partiet la også fram en kontroversiell liste over krav på flyktning- og innvandringsfeltet. De inkluderer reduksjoner i velferdsordninger for asylsøkere og alderstester for unge flyktninger.

Klare grenser

SPD-leder Martin Schulz ba i forkant av Orbáns besøk CSU-ledelsen om å trekke opp klare grenser når det gjelder flyktningpolitikken og pressefrihetsspørsmål i møtet med den omstridte ungarske lederen, skriver avisen Bild.

Under møtet med CSU forsvarte Orbán Ungarns strenge holdning til flyktninger og innvandrere og kalte migrasjon et demokratisk problem. Den høyrepopulistiske statsministeren omtalte seg selv som en forsvarer av folkeviljen og Ungarn som en modell for Europa.

Ungarn har avvist å ta imot flyktninger som har strandet i Hellas og Italia. Landet trues med rettslige skritt fra EU-kommisjonen for å ikke ville delta i kvoteprogrammet.

(©NTB)